Psycholoog Gwendolyn Portzky: 'Er is nooit één oorzaak voor zelfdoding'

Moeten we bij de hoge suïcidecijfers niet méér kijken naar hoe onze samenleving (mis)loopt dan naar de preventie van individuele problemen? (André Vansteenbrugge, Oudenaarde)

Gwendolyn Portzky: U maakt een zeer terecht punt. Het aanpakken is niet eenvoudig, maar we werken eraan. Suïcidepreventie verloopt volgens een internationaal model op drie niveaus: het geïndiceerde, voor personen die al suïcidaal zijn; het selectieve, voor mensen met een verhoogd risico, zoals psychiatrische patiënten en holebi's; en het universele niveau. Dat laatste is gericht op de algemene bevolking: het gaat bijvoorbeeld over projecten voor media en onderwijs, maar ook over begeleiding van mensen die hun ontslag hebben gekregen, of over de algemene versterking van onze veerkracht.

...