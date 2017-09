Psychische problemen op het podium: 'In een vingerknip ben je een patiënt'

Wat kon er niet? Waren er vragen die u in die centra niet mocht stellen?

Yinka Kuitenbrouwer: Gedurende drie maanden interviewde ik leeftijdgenoten in het Psychiatrisch Centrum Caritas in Melle en in het Psychosociaal Centrum Alexius in Elsene. Ik kon hen vragen wat ik wilde, hoor. Naar hun diagnose vroeg ik niet. Ik wilde hen als gelijkwaardige individuen benaderen, en niet als 'de gezonde leeftijdgenoot' die komt uitleggen hoe je moet leven. Meer zelfs: hoe meer ik met hen praatte, hoe minder ik zelf wist wat normaal is en wat 'gek' is. Waarom zij wél en ik niet?

