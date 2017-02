PS vraagt nu zelf onderzoekscommissie naar Publifin-schandaal, Moureau en Gilles tijdelijk geschorst

Er komt dan toch een onderzoekscommissie naar de affaires bij de Waalse intercommunale Publifin. De PS, die van alle partijen het zwaarst getroffen werd door het schandaal, is nu zelf vragende partij voor een Waalse onderzoekscommissie. De voorbije weken riep de oppositie al op zo'n onderzoekscommissie op te richten, maar de Waalse regering - waar PS en cdH de lakens uitdelen - betoogde dat een eenvoudigere 'bijzondere commissie' volstond om de zaken uit te spitten.

De socialisten veranderen nu het geweer van schouder en vragen zelf de oprichting van een onderzoekscommissie, die veel meer bevoegdheden heeft dan een bijzondere commissie. De partij wil dan ook dat eindelijk klaarheid wordt geschept in het stelsel van zitpenningen en royale vergoedingen dat Publifin jaren had uitgebouwd. Daar zouden vooral PS-mandatarissen volop van geprofiteerd hebben - al blijken ook heel wat andere Waalse partijen boter op het hoofd te hebben. Toch waren het vooral de socialisten die nadrukkelijk in beeld kwamen. Mogelijk wil PS-voorzitter Elio Di Rupo met een de vraag naar een onderzoekscommissie een symbolische daad stellen en de verdachtmakingen aan het adres van de partijtop de kop indrukken.

'Er is sereniteit nodig om volledige transparantie te bekomen over de Publifin-affaire: de PS vraagt daarom een onderzoekscommissie', zo tweette Di Rupo. De Franstalige socialisten stellen ook voorwaarden over de leden van de toekomstige commissie: die moet 'de totale onafhankelijkheid van elk van haar leden garanderen en elke verdenking van belangenconflicten vermijden'. Er mogen volgens Di Rupo geen parlementsleden zetelen die 'van dicht of van ver, direct of indirect, persoonlijk of via de gemeente gelieerd zijn'.

Il faut de la sérénité pour faire toute la transparence sur l'affaire Publifin: le PS demande dès lors une commission d'enquête 1/3 -- Elio Di Rupo (@eliodirupo) February 6, 2017

La composition de la commission doit garantir la totale indépendance de chacun de ses membres et éviter tt soupçon de conflit d'intérêt 2/3 -- Elio Di Rupo (@eliodirupo) February 6, 2017

Tout parlementaire lié de près ou de loin, directement ou indirectement, à titre personnel ou par sa commune, ne peut y participer 3/3 -- Elio Di Rupo (@eliodirupo) February 6, 2017

Schorsing voor Gilles en Moureau

Intussen is de PS ook een intern deontologisch onderzoek gestart naar twee mandatarissen die centraal staan in het dossier: Publifin-voorzitter André Gilles en Stéphane Moureau, ceo van Publifin-filiaal Nethys. Moureau moest eerder ook al kiezen tussen zijn burgemeestersjerp in Ans en zijn Nethys-postje - en koos voor dat laatste.