PS-schepen voor Gelijke Kansen neemt ontslag na beschuldigingen over homofobe uitspraken

Henri Huygen is de huidige schepen voor Gelijke Kansen in Ans. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen kreeg hij een plaats op de PS-lijst toegewezen, maar nu neemt hij ontslag én trekt hij zijn kandidatuur voor de verkiezingen in.

Huygen wordt beschuldigd van homofobe uitspraken, nadat hij tijdens een lokaal feest vrouwelijke danspasjes zou hebben uitgevoerd vlak bij een tafel waaraan enkele MR-verkozenen zaten. De PS-schepen zou daar naar verluidt aan toegevoegd hebben dat 'men dit bij de MR gewoon is'. Daarmee zinspeelde Huygen wellicht op de seksuele geaardheid van MR-collega en eerste schepen Thomas Cialone. Huygen zou in het bijzijn van Cialone ook gezegd hebben dat 'relaties tussen mannen tegennatuurlijk zijn'. Calione liet zaterdag weten dat hij maandag een klacht indient.

Huygen verklaarde zondag dat de beschuldigingen van Cialone, die hij een ongepaste houding verwijt, vals zijn. Toch beslist de PS-schepen om ontslag te nemen, naar eigen zeggen om zich te kunnen verdedigen, maar ook in het belang van zijn 'gezondheid, familie en partij'. "Ik betreur dat er op deze manier een einde komt aan mijn politieke carrière", aldus nog Huygen.