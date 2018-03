PS pleit voor EU-investeringsplan van 1.000 miljard euro

De PS heeft zondag op een congres in Brussel haar programma voor de Europese verkiezingen van volgend jaar goedgekeurd. In hun programma pleiten de Franstalige socialisten voor een Europees investeringsplan van 1.000 miljard euro met onder meer investeringen in klimaat, energie en werk.