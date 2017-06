PS-militanten willen dat partijtop meteen werk maakt van cumulverbod

PS-partijvoorzitter Elio Di Rupo liet eerder deze week verstaan dat hij tijdens een partijbijeenkomst aan de leden zou vragen om in te stemmen met een 'volledige decumul'. Een dergelijk cumulverbod betekent dat een mandaat als parlementslid niet langer combineerbaar is met de functie van schepen of burgemeester.

Maar tijdens een partijbijeenkomst zaterdag in Brussel, waarbij zo'n 600 miltanten aanwezig waren, werd het voorstel van de partijtop verworpen. De militanten vrezen namelijk dat het voorstel niet snel genoeg kan worden uitgevoerd. Een ruime meerderheid van 63 procent stemde tegen het voorstel.

Verscheidene militanten willen dat het cumulverbod er sneller komt, en dat er niet gewacht wordt tot na de volgende verkiezingen, zoals het voorstel van de partij volgens hen beoogt.

Nu het voorstel is weggestemd, zal de decumulkwestie opnieuw besproken worden op het partijbureau. Een reeks andere voorstellen kreeg wél groen licht van de militanten. Zo komen er nieuwe maatregelen om te waken over belangenconflicten tussen publieke en private mandaten, en komt er een register van lobbyisten die in contact komen met de ministeriële kabinetten en parlementen.

De militanten steunen voorts de oprichting van een burgerpanel dat moet nadenken over wat er in de preambule van de Grondwet moet staan, het behouden van de stemplicht, de paritaire (man/vrouw) samenstelling van provincie- en gemeenteraden en de oprichting van 'burgerkamers' die kunnen debatteren in de parlementen.

In een interview met de Franstalige krant L'Echo liet Waalse minister-president Paul Magnette zaterdag overigens optekenen dat de PS aan vernieuwing toe is. Volgens Magnette moet de interne werking van de partij grondig worden hervormd. Met zijn uitspraken over vernieuwing en hervorming binnen de partij levert Magnette volgens de krant impliciet kritiek op voorzitter Di Rupo, die al 15 jaar de Parti Socialiste leidt. Di Rupo bleef op post na de verkiezingsnederlaag in 2014 en een reeks schandalen die de partij hebben geteisterd.