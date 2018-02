PS: 'Federale begroting opgeblazen met botox'

Donderdag en vrijdag stelden de premier en de ministers van Begroting en Financiën de cijfers van de begroting 2017 voor. Die zijn met een definitief structureel tekort van 1,1 procent beter dan verwacht. In 2016 was er nog een tekort van 1,8 procent. De daling verliep zo ook sneller dan geëist door Europa, die een jaarlijkse inspanning van meer dan 0,6 procent vraagt.

'Niemand kan onze resultaten betwisten, met een tekort gedeeld door drie in slechts drie jaar', zei begrotingsminister Sophie Wilmès (MR). Ze sprak over de beste resultaten sinds de financiële crisis van 2008, gedragen door het terugdringen van de overheidsuitgaven en de economische relance.

Laaouej wijst die verklaringen af: 'Dit zijn luidruchtige verklaringen die niemand bedotten'. De verbetering in 2017 is volgens de PS'er onder meer te danken aan een hoger aantal voorafbetalingen van de vennootschapsbelasting. En dat werd veroorzaakt door de hogere boetes die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) besliste voor bedrijven en zelfstandigen die niet of onvoldoende vooraf betalen. De winst vorig jaar dreigt zo een tekort te worden dit jaar, aldus Laaouej.