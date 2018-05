PS en SP.A samen naar de kiezer in Molenbeek

Dat hebben de lokale kopstukken Jef Van Damme (SP.A) en Catherine Moureaux (PS) dinsdag op de RTBF verklaard. De lijst zal worden getrokken door de dochter van Philippe Moureaux, die tot 2012 burgemeester van Molenbeek was.

De twee socialistische partijen kenden de laatste jaren een woelige relatie in het Brusselse gewest. Naar aanleiding van het Samusocial-schandaal kwam er een breuk tussen PS en SP.A in de stad Brussel. Daar komen de twee partijen afzonderlijk op. In Sint-Jans-Molenbeek kwam het in 2012 ook tot een splitsing nadat de socialisten naar de oppositie verwezen werden. De legislatuur voordien was Jef Van Damme nog schepen van Mobiliteit. Maar volgens de twee gemeentelijke fractieleiders wordt er sinds drie jaar opnieuw samengewerkt.

De Vlaamse socialisten krijgen zes plaatsen op de lijst met 45 kandidaten. Op welke plaats is nog niet bekendgemaakt. Er is enkel bekendgemaakt dat Catherine Moureaux lijsttrekker is.