Proximus-topvrouw wil dat Voetbalbond afziet van keuze voor Damso

e zal er bij de Voetbalbond op aandringen die beslissing ongedaan te maken. Dat heeft minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) donderdag in de Kamer aangekondigd. Proximus is één van de sponsors van de Voetbalbond.

Minister De Croo is zelf geen grote fan van Damso. Op de keuze voor de Brusselse rapper kwam al heel wat kritiek omwille van zijn vrouwonvriendelijke teksten. En ook de vicepremier vindt die 'vulgair'. "Maar voor mij mag Damso zingen wat hij wil. Ik ben een liberaal en het laatste waar we voor pleiten, is censuur", antwoordde De Croo op een vraag van An Capoen (N-VA).

Maar de discussie gaat voor de minister over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Voetbalbond, waarbij hij verwees naar het Sociaal Charter van de KBVB. "Het zou de Voetbalbond sieren moesten ze toegeven dat ze een foute keuze hebben gemaakt", vindt De Croo.

Proximus heeft de minister intussen laten verstaan hoezeer eerbied voor elk individu, vrouwvriendelijkheid en gendergelijkheid waarden zijn die het als bedrijf wil uitdragen en dat het bedrijf van haar partners verwacht dat ze dezelfde waarden onderschrijven.

Topvrouw Leroy heeft te kennen gegeven dat ze expliciet afstand neemt van de keuze voor Damso en erop zal aandringen die beslissing te wijzigen, aldus De Croo.

De voorbije dagen ontstond er discussie over de keuze voor Damso. In eerste instantie liet de KBVB weten dat ze Damso blijven steunen.

Op de uitspraken van de Proximus-ceo heeft de Voetbalbond nog niet gereageerd.