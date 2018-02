Prosopagnosia: als elk gezicht een raadsel is

Op sociale media zou dit artikel worden afgesloten met de hashtag #firstworldproblems. Een aandoening waar ook filmster Brad Pitt aan lijdt? Alsof prosopagnosia - ook bekend als 'gezichtsblindheid' - zijn carrière of privéleven heeft belemmerd (iets zegt ons dat hij het gezicht van Angelina Jolie wel degelijk heeft gezien). Dat geldt ook voor de meerderheid van de andere prosopagnosia-lijders, vertelt experimenteel psychologe Leia Vrancken (KU Leuven). Zij voerde voor haar doctoraat onderzoek naar mensen met aangeboren prosopagnosia, in tegenstelling tot mensen die het krijgen na een hersenletsel. 'Die groep kan van jongs af moeilijk gezichten herkennen. Meestal geldt het niet voor álle gezichten: hun ouders, beste vrienden of naaste collega's herkennen ze vaak wel. Het gaat veeleer om mensen die ze niet zo geregeld zien.' De oorzaak daarv...