Professor taalkunde Michel Francard: 'De Académie française is oerconservatief'

'Objectief gezien vallen de verschillen tussen het Frans van België en het Frans van Frankrijk mee', zegt Michel Francard. Als emeritus professor taalkunde aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve geldt hij als dé Waalse taalkundige bij uitstek. Zijn wekelijkse taalcolumn in Le Soir verschijnt nu in boekvorm. 'Maar kennelijk denken ze daar in beide landen helemaal anders over. Belgen hebben de neiging om de verschillen met het Frans uit Frankrijk te onderschatten, terwijl Fransen dan weer snel het idee hebben dat dat 'Belgisch' een c...