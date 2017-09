Professor Jan De Maeseneer: 'Geen enkele dokter mag meer verdienen dan de premier'

'Hier net voor de deur werd een schooljongetje door een auto gegrepen', vertelt Jan De Maeseneer. 'In 1983 was dat, op de eerste schooldag. Omdat er een paar weken eerder op dezelfde plek al een voetganger was aangereden, begonnen we samen met de buurt actie te voeren voor meer verkeersveiligheid. Ook dat hoort bij onze opdracht als dokter. Het gevolg is dat we nu naar een weg met twee in plaats van vier rijstroken staan te kijken.' Vanaf de tweede verdieping van dienstencentrum De Knoop in de Gentse deelgemeente Ledeberg hebben we een weids uitzicht over het verkeer dat Gent binnenstroomt. Het is hier vlakbij dat De Maeseneer eind jaren zeventig samen met zijn vrouw een huisartsenpraktijk begon, die al snel zou vervellen tot een van de eerste wijkgezondheidscentra van het land.

...