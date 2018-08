Professor Herman Matthijs scherp voor Charles Michel: 'Het verschil met Nederland is groot'

De krantenkoppen waren vernietigend over het begrotingsakkoord dat de regering-Michel een dikke week geleden heeft afgesloten. Een kleine greep: 'Een akkoord met losse eindjes' ( De Tijd), 'Alweer de zomer in met veel losse eindjes' ( De Standaard), 'Niet meer ernstig' ( Het Nieuwsblad), 'Ceci n'est pas un accord' ( Het Laatste Nieuws) en, op de heetste dag in decennia, 'Wie wordt hier warm van?' ( De Morgen). Premier Charles Michel (MR) reageerde in enkele weekendinterviews ontstemd: de commentatoren begrepen er niets van, net als 'de specialisten en pseudo-specialisten'. Knack trok naar Herman Matthijs, als hoogleraar openbare financiën niet alleen verbonden aan de UGent en de VUB, maar ook lid van de Hoge Raad van Financiën en censor bij de Nationale Bank. Van hem kan men moeilijk zeggen dat hij er niets van begrijpt. Matthijs laat zijn licht schijnen over de evolutie van het tekort, de schuld, de groei en het overheidsbeslag. En over de rol van het veelbesproken monitoringcomité voor het verzamelen van de cijfers: 'Schaf dat monitoringcomité af.'

...