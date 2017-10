Veiligheidsexpert Brice De Ruyver (62) is overleden

De Ruyver doceerde als strafrecht, strafechtelijk beleid en drugsbeleid aan de faculteit Recht en Criminologie in Gent. Hij is een bekend gezicht, De Ruyver werd vaak geconsulteerd als veiligheidsexpert door zowel beleidsmakers als de media.

'Hij was promotor van tientallen veiligheids- en drugsgerelateerde wetenschappelijke onderzoeken en publiceerde ook talrijke artikelen en boekbijdragen over deze en andere materies. Jarenlang fungeerde hij in de Wetstraat in Brussel als adviseur veiligheid en binnenlandse zaken. Zo was hij één van de architecten van de politiehervorming', zegt de Gentse universiteit in een mededeling.

Delen Zijn biotoop was de universiteit maar hij heeft zijn onderzoek en zijn inzichten altijd ten dienste gesteld van de maatschappij

'We verliezen een groot academicus en een leermeester voor velen', zegt de nieuwe Gentse rector Rik Van de Walle. 'Zijn biotoop was de universiteit maar hij heeft zijn onderzoek en zijn inzichten altijd ten dienste gesteld van de maatschappij. Als wetenschapper heeft hij zich nooit beperkt tot onderzoeksrapporten en wetenschappelijke publicaties. Brice De Ruyver is cruciaal geweest voor het veiligheidsbeleid in ons land. We zullen hem heel hard missen, als collega en als mens.'

De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. De universiteit 'wil haar diepe medeleven betuigen aan zijn familie en naasten en aan alle collega's die professor De Ruyver kenden en met hem samenwerkten', zegt de UGent. 'De familie vraagt de pers om haar rust en privacy te respecteren in deze moeilijke tijd.'

'Een van de proffen die passie op studenten wist over te brengen' Knack publiceerde in 2014 nog een triogesprek over misdaad en veiligheid met De Ruyver, Luk Alloo en Annemie Serlippens. Herlees: 'Hij was een van de proffen die zijn passie op zijn studenten wist over te brengen'.

Wetstraat looft De Ruyver

Delen Bruggenbouwer in veiligheidsdossiers, over politieke grenzen heen en met kennis van zaken Patrick Dewael

Verschillende politici hebben al gereageerd op het plotse overlijden van De Ruyver. Verschillende ministers en gewezen ministers loven zijn grote dossierkennis. 'Ik koester een warme herinnering aan Brice De Ruyver. Bruggenbouwer in veiligheidsdossiers, over politieke grenzen heen en met kennis van zaken', zegt ex-minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD).

De Ruyver was een tijdlang als veiligheidsadviseur van toenmalig premier Guy Verhofstadt. Ook nadien was de Gentse criminoloog een veelgevraagd klankbord van beleidsmakers.

Huidig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt 'diep getroffen' te zijn door het overlijden. 'Hij was dé autoriteit op het vlak van veiligheid en een topper om mee samen te werken', zegt Jambon op twitter.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) noemt De Ruyver 'een groot wetenschapper en beleidsman'. Geens spreekt van 'een immens verlies, ook voor justitie'.