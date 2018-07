Problemen bij Belgocontrol opgelost, luchtverkeer wordt heropgestart

In tegenstelling tot wat de Europese coördinator Eurocontrol enkele minuten eerder via Twitter meedeelde, zal het Belgische luchtruim dus weer volledig worden heropend. 'Maar we denken dat het nog twee tot drie uur kan duren voordat alles weer normaal verloopt', zegt Dominique Dehaene, woordvoerder van Belgocontrol.

Eerder op de dag werd het Belgische luchtruim volledig ontruimd voor vliegtuigen die onder de 7.500 meter vlogen. 'Er is een probleem met de data van de vluchtgegevens. Daarom hebben we de opdracht gegeven voor een "clear the sky'', zei Dominique Dehaene. Die maatregel, die kort na 16 uur werd afgekondigd.

Incidenten

Het is al het vierde incident bij Belgocontrol in drie jaar. Op 27 mei 2015 vond er een elektrische panne plaats die het Belgische luchtruim gedurende meerdere uren volledig lam legde, met heel wat vertraging en annulering van vluchten tot gevolg.

Op 12 april 2016 moest het Belgische luchtruim opnieuw gesloten worden, dit omwille van een gebrek aan personeel bij de luchtverkeersleiding.

En ook in juni vorig jaar kreeg Belgocontrol te maken met een technische panne.