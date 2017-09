Privédetectives leefloners laten controleren: illegaal, tenzij Jambon uitzondering toelaat

Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau kondigde eerder deze week aan dat zijn dienst zinnens is samen te werken met privé-detectives om leefloonfraude op het spoor te komen. De speurders zouden ingezet worden om te controleren of leefloners bijvoorbeeld waardevolle bezittingen hebben in het buitenland, waardoor hun recht op een leefloon zou vervallen. Een succesvolle strategie naar Nederlands model, aldus Duchateau. Maar dat klopt niet, want het systeem is in Nederland illegaal, schrijft onderzoekswebsite Apache.

Gazet van Antwerpen en VRT spraken in hun berichtgeving over de Antwerpse plannen met Nederlandse privé-detectives, die bevestigden dat ze ingeschakeld werden door enkele lokale besturen. Toch wou geen enkele stad of gemeente dat zelf met zo veel woorden zeggen, precies omdat leefloonfraude niet op die manier opgespoord mag worden. In 2014 en 2015 dwong de rechtbank van Rotterdam dan ook twee gemeenten om opgelegde boetes terug te betalen.

Ook in ons land laat de wet niet zonder meer toe dat private speurders ingezet worden voor overheidsopdrachten. Daarvoor is expliciete toestemming nodig van de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Zijn woordvoerder bevestigt aan Apache dat die toestemming er nog moet komen maar vermoedelijk geen grote hindernis oplevert. 'Ze hoeven de detectives enkel even bij ons aan te melden, en dan is zo'n samenwerking voor de wet perfect mogelijk.'

Nog volgens Apache zouden de cijfers van Duchateau uit context getrokken zijn. 'Na een preselectie' zou in Nederland meer dan de helft van de onderzochte leefloners betrapt zijn op fraude. Als men naar het totaal van onderzochte Nederlandse uitkeringsgerechtigden kijkt, gaat het om een veel kleiner deel, zegt Apache. In Utrecht werd in 2014-2015 een grootschalig onderzoek gehouden naar uitkeringsfraude. In totaal ontvangen daar zo'n 30.000 mensen een bijstandsuitkering. Van een preselectie van 700 mensen werd uiteindelijk van 43 mensen de uitkering stopgezet omdat ze teveel buitenlands vermogen bezaten.