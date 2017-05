Privacycommissie wil binnenvallen bij bedrijven

Daarnaast wil ze zonder toestemming van de eigenaars of verantwoordelijken de computersystemen kunnen inkijken. Inspecteurs moeten volgens haar ook alle nuttige voorwerpen kunnen onderzoeken, van bewakingsapparaten tot pacemakers met een internetverbinding. Ze moeten echte inbeslagnames kunnen doen. En als ze tijdens hun controles worden belemmerd, moeten daar boetes op staan en in zware gevallen zelfs strafrechtelijke boetes.

Vanaf volgend jaar kan de privacycommissie zeer zware boetes - tot 20 miljoen euro of 4 procent van de omzet - opleggen aan bedrijven die de privacyregels niet respecteren. De regering-Michel heeft daarvoor tijdens een ministerraad op 31 maart al een voorontwerp van wet goedgekeurd. Maar de privacycommissie maakt in een advies van 47 pagina's dus brandhout van de voorziene procedures. "Een onderzoeksbevoegdheid die volledig afhangt van de toestemming van de betrokkene is geen bevoegdheid", luidt het.