Prins Laurent in de Kamer: 'Geen cinema, maar uitoefening recht op verdediging'

'Dit is geen cinema. Dit is de normale en noodzakelijke uitoefening van het recht op verdediging van elke burger'" Zo heeft meester Laurent Arnauts, de advocaat van prins Laurent, woensdag zijn aanwezigheid verantwoord op de Kamerzitting die zich buigt over de inhouding van een deel van de dotatie van prins Laurent.

De vergadering ging met meer dan een half uur vertraging van start, omdat de advocaat niet tijdig in het parlement raakte. Hij ontkende meteen dat zijn tussenkomst pure cinema zou zijn. 'Prins Laurent is ook een burger. Niet meer, maar ook niet minder', luidde het. Meester Arnauts kondigde aan dat hij een alternatief zal voorleggen voor de inhouding van 15 procent van de dotatie, die de regering aan het parlement had voorgesteld. Het zou gaan om een - eventueel microscopische - precisering van de wet van 27 november 2013 die de dotaties aan het koningshuis regelt.