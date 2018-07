Prijskaartje verkiezingsprogramma's wordt volgend jaar voor de eerste keer gedeeltelijk berekend

Sinds 2014 bestaat er een wet die het Planbureau vraagt de verkiezingsprogramma's tegen het licht te houden. Het was de bedoeling op die manier komaf te maken met totaal onrealistische kiesbeloftes - de budgettaire althans. Normaal gezien zou die controle voor het eerst volgend jaar plaatsvinden.

Fractieleider Servais Verherstraeten (CD&V) herinnerde eraan dat het Planbureau zelf heeft aangegeven dat het daarvoor onvoldoende bemand is. Een beperking tot een aantal prioriteiten 'moet volstaan om een alomvattend beeld te krijgen van wat een politieke partij met haar verkiezingsprogramma binnen deze domeinen nastreeft', legt de tekst van de meerderheid uit.

De beperking tot de partijen die nu al een zitje hebben in de Kamer past in dezelfde optiek. Zoniet zou het Planbureau verdrinken in de programma's van vele tientallen partijen, legde Verherstraeten uit. Na de verkiezingen van 2019 komt er een evaluatie van de maatregel. 'Fake news is niet goed voor de democratie, net zomin als fake programs', aldus nog Verherstraeten.

De oppositiepartijen betreurden dat de meerderheid 'de wet uitholt' door een maximum aantal prioriteiten in te schrijven. Stefaan Van Hecke (Groen) vroeg zich af hoe de kiezer kan vergelijken met een beperking van de prioriteiten. 'De meerderheid durfde de tekst niet te schrappen, dus heeft ze er de inhoud maar uitgekieperd', stelde Julie Fernandez Fernandez (PS).

Socialisten en groenen onthielden zich bij de stemming. De meerderheidspartijen en het cdH stemden voor. De tekst moet nog langs de plenaire Kamer passeren.