Premier verwijt oppositie 'leugens en karikaturen' in debat over begroting

Nadat dinsdag nog onduidelijkheid bestond over hoe de regering uiteindelijk tot de 2,6 miljard euro kwam om het budget op de sporen te houden, verschafte de regering woensdag in de Kamer wat meer informatie. Een begrotingstabel geeft aan dat van de 2,6 miljard euro meteen 170 miljoen euro werd afgeknepen, 'omdat de gegevens uit basisjaar 2017 gewijzigd zijn', lichtte minister van Begroting Sophie Wilmès toe.

Daarnaast is sprake van correcties voor 375 miljoen euro, onder meer door rekening te houden met dividenden en minderuitgaven voor asiel. Meer flexibiliteit vanwege Europa moet ook de factuur van het investeringspact met 136,8 miljoen euro helpen drukken.

De arbeidsdeal moet zoals bekend ruim 500 miljoen euro in het laatje brengen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) benadrukte dat het om een 'zeer zorgvuldige en realistische berekening' gaat.

Bij de pensioenen drukt de regering de inspanning met 138,6 miljoen euro. Dat komt doordat bepaalde berekeningen gebaseerd waren op gegevens uit de maand mei, die een uitzonderlijk karakter heeft, aldus Wilmès. De strijd tegen fiscale en sociale fraude moet respectievelijk 150 en 100 miljoen euro opbrengen.

De oppositie had nogal wat vragen bij het cijferwerk. Veel aandacht ging daarbij naar de arbeidsdeal - met voorop de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen - en het dossier Belfius/Arco. 'Als er geen deal komt met Europa over akkoord, komt er dan geen beursgang van Belfius?', wilde Ahmed Laaouej (PS) weten.

Meryame Kitir (sp.a) ontbond dan weer haar duivels over de degressiviteit. Voor haar komt de maatregel neer op een verarming. 'Geef de mensen een juiste begeleiding naar de vacatures', stelde ze, om dan haar pijlen te richten op CD&V en minister Peeters. 'Wie gelooft u nog? U stelt heel erg teleur. Wat zal het resultaat zijn als Arco niet doorgaat? Wat is de prijs die u dan heeft betaald?'

'Hoe lang gaat u de Arco-coöperanten nog voor de zot houden?', vroeg Kristof Calvo (Groen). Hij hekelde ook dat de regering 'in een logica van straffen zit, in plaats van belonen, versterken en opleiden', verwees hij naar de degressiviteitsmaatregel. 'Als deze maatregel zo ongelooflijk sociaal en hartverwarmend is, waarom wacht u dan tot november?'

Calvo kondigde aan alle parlementaire middelen te zullen aanwenden om een aantal beslissingen tegen te houden. Opvallend was de forse repliek van premier Michel, vooral dan aan het adres van Kitir. 'Het volstaat niet arrogant te zijn om leugens in waarheden te veranderen', beet hij de Vlaamse socialiste toe. 'U past de techniek van leugens en karikaturen toe'.

De premier benadrukte dat ditmaal voor het eerst een gigantische oefening is gebeurd met een aanmoediging, 'een positief verhaal'. Vicepremier Peeters sprong mee op de kar. Hij herinnerde eraan dat onder de vorige regering, met Monica De Coninck (SP.A) als minister van Werk, ook al een degressiviteit werd ingevoerd. 'Maar dat was een besparingsoefening', foeteerde Peeters. 'Dit is een activerend verhaal en budgetneutraal. Ofwel hebt u geheugenverlies ofwel bent u ter kwader trouw'.

Wat Belfius en Arco betreft, herhaalde de premier dat een oplossing voor Arco de bank aantrekkelijker moet maken. De regering vindt niet dat er een formeel akkoord moet worden gevraagd aan de Europese Commissie voor de vergoeding van de gedupeerde coöperanten, maar zal wel een dialoog met Europa voortzetten.

Te gepasten tijde zal de regering de nodige beslissingen nemen over de activering van de beursgang en dus ook van de gekoppelde vergoeding. 'De afspraken zijn nog nooit zo concreet en duidelijk geweest', verdedigde Servais Verherstraeten (CD&V) het akkoord binnen de regering. 'Diegenen die juridische twijfels uiten zijn diegenen die de deal liever niet zien en die tegenstander zijn van in het begin. Ook Groen', aldus Verherstraeten.

N-VA'er Johan Klaps gaf toe dat zijn partij liever had gezien dat beweging.net voor het volledige bedrag zou opdraaien. 'We zullen zien of het systeem juridisch standhoudt, maar dat geldt voor elke beslissing. Ik denk wel dat het nodig zal zijn te overleggen met Europa. Maar met de goede contacten met de Europese Commissie, heb ik vertrouwen in de redenering die jullie opbouwen', luidde het.

Klaps en Dirk Van Mechelen (Open Vld) benadrukten nog dat voor een groot deel van de vacante knelpuntberoepen, geen opleiding of ervaring nodig is. Van Mechelen vindt dat iets moet veranderen aan de 'attitude' om op zoek te gaan naar werk. Klaps van zijn kant bevestigde dat je job verliezen, tot ongerustheid kan leiden. 'Maar deze regering heeft er wel voor gezorgd dat er andere jobs zijn'.