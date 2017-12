Premier onthoudt zich van commentaar op kritiek over Francken binnen zijn partij

'Het onderzoek naar de gevolgen van de repatriëringen loopt sinds vrijdag. Dat is onafhankelijk. Maar je moet het wel een minimum aan tijd geven', klinkt het op zijn kabinet.

Gérard Deprez, MR-Europarlementslid en een vertrouweling van premier Michel, is woensdag in L'Echo erg scherp voor Theo Francken (N-VA). 'Met de affaire-Soedan hebben we de grens bereikt van wat deontologisch tolereerbaar is', zegt hij. Andere MR-kopstukken sluiten zich daar - weliswaar anoniem - bij aan. 'Ofwel neemt Francken ontslag, ofwel ontslaat Charles hem.'

Michel zelf reageert niet op het gemor binnen zijn partij. Zijn kabinet verwijst naar het onderzoek dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) sinds vrijdag voert.

Francken kwam vorige week onder vuur te liggen na getuigenissen van uitgewezen Soedanezen, die vertelden dat ze bij aankomst in Khartoem gefolterd werden. De staatssecretaris zou op dat risico gewezen zijn door het CGVS, maar volgens de oppositie sloeg hij die waarschuwingen in de wind.