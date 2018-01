Premier Michel op bezoek bij Poetin om belang van dialoog te benadrukken

Het is de eerste maal dat beiden elkaar ontmoeten. Michel ontmoet voorts ook zijn Russische collega Dimitri Medvedev op dinsdag.

Dialoog

De missie van Michel moet het belang van de hervatting van een dialoog met de Russische buur, ondanks de Europese sancties, benadrukken.

De Belgische regeringsleider wil het tijdens de gesprekken met Poetin en Medvedev onder meer hebben over de toestand in en rond Oekraïne, de crisis in Syrië en het Koreaanse schiereiland, en de relaties met de Europese Unie. Michel heeft de laatste weken herhaaldelijk verklaard dat de Europese Unie in dialoog zou moeten treden met Rusland, ondanks de wederzijdse sancties die de relatie tussen Europa en Moskou vertroebelen sinds de aanhechting van het Oekraïense Krim-schiereiland door Rusland in de lente van 2014.

In diplomatieke kringen valt te horen dat de wil tot dialoog van beide zijden komt. De interesse die België voor het onderwerp uitsprak, kreeg snel een positieve reactie van Russische kant.

Andere staatshoofden en Europese regeringsleden reisden eerder reeds naar de Russische hoofdstad om de communicatielijnen met het Kremlin te behouden, zoals Europees buitenlandvertegenwoordigster Federica Mogherini in april, Luxemburgs premier Xavier Bettel in oktober en de Tsjechische president Milos Zeman een maand eerder. Het laatste bezoek van een Belgische premier dateert van 2011 met Yves Leterme.

Zaken

Het bezoek van de premier heeft ook een economisch luik. Zo zal Michel een ontmoeting hebben met Belgische zakenlui die in Rusland leven, bezoekt hij de Economische Hogeschool waar hij een lezing voor studenten zal houden over de uitdagingen en toekomst van de Europese Unie en is een onderhoud gepland met vertegenwoordigers van de burgermaatschappij.