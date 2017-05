Premier Michel: "Mission accomplished"

Vooral rond de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bleven de Belgische autoriteiten bijzonder waakzaam. De voorbije maanden blokten ze verschillende pogingen af vanuit Ankara om een meeting te organiseren met AKP-aanhangers in Brussel. Maar het bleef afwachten of Erdogan in de laatste momenten toch niets zou uithalen.

"Ik stel maar vast - tot nu toe, op dit moment, kwart voor tien - dat de situatie volledig onder controle is", zo reageerde Michel op vragen over Erdogan. De Turkse president haalde onlangs nog fors uit naar de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur, maar kwam volgens Michel in de marge van de NAVO-bijeenkomst niet meer terug op de spanningen rond zijn bezoek.

De eerste minister toonde zich zichtbaar opgelucht over het goede verloop van de voorbije twee dagen. "We hebben onze verantwoordelijkheid als gastland volledig opgenomen", besloot Michel, die nog "uit de grond van zijn hart" alle mannen en vrouwen bedankte van politie, veilgheidsdiensten, Crisiscentrum, Buitenlandse Zaken, Defensie, protocol, enzovoort, die de voorbije dagen druk in de weer waren.

"We zullen ook in de komende uren nog waakzaam blijven, er zijn nog delegaties die moeten vertrekken. Maar we kunnen toch zeggen: mission accomplished", zo herhaalde hij tot slot.

Minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken feliciteerde donderdagavond in een tweet alle betrokken diensten voor een NAVO-bijeenkomst "zonder groot incident". In zijn omgeving klinkt het dat de minister een "zeer positieve balans" opmaakt. Er is lof voor de manier waarop zowel veiligheids- als hulpdiensten hebben samengewerkt, ook tussen het federale en het lokale niveau (met politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene en parket Halle-Vilvoorde). De minister prijst ook de goede voorbereiding van het Crisiscentrum, de federale en de lokale politie. Tot slot bedankt Jambon de politie uit het hele land die ondersteuning hebben geboden, alsook Defensie.