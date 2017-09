Premier Michel gaat rond tafel zitten met Laurent om incident te bespreken

De ministerraad heeft vandaag beslist dat premier Charles Michel een hoorzitting zal plannen met prins Laurent. De premier zal het met de prins hebben over het incident van afgelopen maand: Laurent dook toen in militair uniform op de Chinese ambassade op, voor de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger. De prins had daarvoor geen toestemming gevraagd aan de regering, terwijl hij dat nochtans verplicht is.

Bovendien sleept het Chinese regime een bedenkelijke reputatie met zich mee, en was het niet de eerste keer dat Laurent de diplomatieke regels aan zijn laars lapte. Aanvankelijk bleef de aanwezigheid van de prins op de Chinese viering onder de radar, maar nadat de prins zelf een foto van het evenement op Twitter plaatste, dreigde de regering al snel een deel van Laurents dotatie in te trekken.

Op de persconferentie na de ministerraad van vandaag gaf de premier aan dat hij niet kon antwoorden op vragen over de mogelijke sancties die prins Laurent boven het hoofd hangen. Op basis van de hoorzitting met de prins zal de premier een rapport opstellen voor de ministerraad en mogelijk een sanctie voorstellen aan de ministerraad en het parlement, zo lichtte hij nog toe.