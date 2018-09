Populaire secundaire scholen moeten verplicht digitaal aanmelden

Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist. Er komt ook één inschrijvingsdatum voor heel Vlaanderen.

In het basisonderwijs moeten scholen in één gebied al langer verplicht gebruik maken van hetzelfde inschrijvingssysteem. In het middelbaar duiken echter jaar na jaar kamperende ouders op aan de poort van populaire scholen.

Enkele steden maken al gebruik van een centraal aanmeldingssysteem, maar een oplossing op Vlaams niveau bleef uit. De Vlaamse regering heeft nu beslist dat alle secundaire scholen met een capaciteitsprobleem gebruik moeten maken van een digitale inschrijving.

Kinderen die al broers of zussen hebben op een school of kinderen van personeel krijgen voorrang, maar voor het overige beslist het lot over de felbegeerde inschrijvingen. De veelbesproken dubbele contingentering, die scholen oplegt plaatsen vrij te houden voor kwetsbare leerlingen, wordt niet algemeen verplicht. Dat was vooral voor N-VA een no-go.

Scholen kunnen wel zelf beslissen om tot 20 procent van hun plaatsen vrij te houden voor kwetsbare leerlingen, of net voor niet-kwetsbare leerlingen.