Politiewoordvoerder Peter De Waele volgt De Bolle naar Europol

Peter De Waele, woordvoerder bij de federale politie, volgt zijn huidige baas, commissaris-generaal Catherine De Bolle, begin mei naar Europol in Den Haag. 'Het was de wens van commissaris-generaal De Bolle dat ik haar zou volgen, maar dan nog moest ik natuurlijk deelnemen aan de examens', zegt De Waele. 'Ik ben als eerste uit die examens gekomen, en vrijdag kreeg ik het nieuws van de huidige Europol-directeur dat ik geselecteerd was.'

De Bolle vat op 2 mei haar werk aan bij de Europese politiedienst aan, en De Waele start ook begin mei als woordvoerder en adviseur communicatie. De woordvoerder zegt altijd graag voor De Bolle gewerkt te hebben.

Bij Europol komt De Waele oude bekenden tegen. Tine Hollevoet, tot een paar jaar terug ook aan de slag als woordvoerster bij de federale politie, werkt vandaag eveneens bij Europol.