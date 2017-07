Politievakbonden ongerust over vondst uniformen in Anderlecht

Bij de huiszoekingen in een terrorismedossier zijn in de nacht van dinsdag op woensdag niet alleen zware wapens gevonden, maar ook onder meer politie-uniformen en een blauw zwaailicht. De politie laat weten dat ze 'ontegenzeggelijk ongerust' is over de ontdekking, zegt Vincent Gilles, voorzitter van de VSOA politie.

De ontdekking van de uniformen kan volgens Vincent Gilles twee zaken betekenen: ofwel maakten de verdachten zich op om een aanslag te plegen op de bevolking onder het mom van een politieactie, ofwel planden ze een aanslag op een commissariaat. 'We hebben het recht ons zorgen te maken', benadrukt de vakbondsman.

Voor Stéphane Deldicque, permanent afgevaardigde van ACV Politie, is de herkomst van de uniformen cruciaal: 'Gaat het namaak of echte uniformen? In dat laatste geval zou dat erg onrustwekkend zijn omdat ze gestolen zijn', zegt hij. 'Het is zorgwekkend voor agenten dat criminelen de hand kunnen leggen op hun originele uniformen.'

Serienummers

Als een agent merkt dat zijn uniform gestolen is, moet hij of zij dat signaleren, zegt Vincent Gilles. 'Agenten zijn zich daar goed van bewust, zeker de afgelopen twee jaar, dat dat niet onbeduidend is.'

Hoewel de wapens serienummers bevatten, is dat voor de uniformen niet het geval. Het is dus moeilijk om ze te traceren.

'Al twee jaar worden politiemannen overal ter wereld geviseerd: in Groot-Brittannië, Frankrijk en zelfs de VS', benadrukt Deldicque. De vakbondsman begrijpt niet waarom het OCAD het dreigingsniveau voor politie op 2+ laat, terwijl dat voor de bevolking nog altijd niveau 3 is. 'Niveau 2+ bestaat zelfs niet. Het is niet voorzien in de wet. Het was veeleer een manier om capaciteit vrij te maken, vooral voor de Brusselse zones, die overbelast waren.'

Overstappen naar niveau 3 zou betekenen dat er bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. 'Agenten zouden bijvoorbeeld niet meer buiten mogen komen zonder wapen. Dat heeft een impact op het budget, maar wat is de prijs van een leven? '

Vincent Gilles hoopt dat als de mensen die zijn gearresteerd de bedoeling hadden om een aanslag te plegen op een commissariaat, 'OCAD het crisiscentrum zal vragen om nieuwe veiligheidsmaatregelen, zeker wat betreft de beveiliging van de toegang van de commissariaten'.

Volgende woensdag is er een vergadering gepland tussen vertegenwoordigers van de federale en lokale politie en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. 'We gaan praten over wat er gebeurd is en welke maatregelen in de toekomst genomen kunnen worden om dit te vermijden.'