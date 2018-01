Politierechters D'Hondt en Stinckens: 'De controlemechanismes om drugs op te sporen schieten tekort'

De vorige keer dat Knack een gesprek tussen twee politierechters opzette, moest onze redacteur hemel en aarde bewegen om twee politierechters bereid te vinden om over de nieuwe verkeerswet te praten. Dertien jaar later duurt het welgeteld veertien minuten om Peter D'Hondt en Kathleen Stinckens samen te krijgen. Het helpt ook dat de twee 's lands meest uitgesproken politierechters zijn. En de mentaliteit is zeker ook veranderd, benadrukt Stinckens. 'Justitie wil echt af van zijn wereldvreemde imago. Dat kan alleen als je ook met de pers praat.' 'Een goede zaak', zegt ook Peter D'Hondt. 'Het tijdperk van sois juge et tais-toi ligt gelukkig achter ons.' Vorige week nog haalde D'Hondt het nieuws toen hij een recidiverende verkeerscrimineel veroordeelde tot 7,5 jaar cel, een boete van 60.400 euro en 50 jaar extra boven op een reeds levenslang rijverbod.

...