Politieman aangehouden op verdenking van lekken: 'Had contact met broer hoofdverdachte 22 maart'

De man, Momo E.S., is in verdenking gesteld voor schending van het beroepsgeheim en passieve corruptie.

Het waren de kranten Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure die donderdag het bericht over de aanhouding naar buiten brachten. Volgens de kranten hebben het Brusselse gerecht en het Comité P, dat de politie controleert, wekenlang onderzoek gevoerd naar Momo E.S.. Ze zijn ervan overtuigd dat hij via de berichtendienst WhatsApp verdachten geheime informatie doorspeelde over een lopend terreuronderzoek. Hoeveel berichtjes er uitgewisseld werden en waarover die gingen, is onduidelijk.

De VRT meldt dat de man in contact zou gestaan hebben met Yassine Atar, broer van Oussama Atar en neef van de broers El Bakraoui, die zich opbliezen op 22 maart in Brussel en Zaventem. Het contact zou al dateren van voor de aanslagen.

Dispatcher

E.S., een Belg van Noord-Afrikaanse afkomst, werkte als dispatcher bij de zone Brussel-Noord. Zo wist hij onder meer waar en wanneer invallen zouden plaatsvinden. Dat gaf de terreurverdachten de kans om alles live mee te volgen. Hoe lang de agent al contact met hen had, is voorlopig onduidelijk.

Een Brusselse onderzoeksrechter liet E.S. maandag op zijn werk arresteren wegens schending van het beroepsgeheim en corruptie. Een terreuraanklacht is er voorlopig niet, aldus de kranten. Na verhoor werd hij naar de gevangenis van Sint-Gillis gebracht. Eind deze week verschijnt de man voor de Brusselse raadkamer, die moet beslissen of E.S. langer in de cel blijft.