Politiekantoor in Brusselse Marollen tweede avond op rij bekogeld met molotovcocktail

Nadat een onbekende dader donderdagavond al het politiekantoor in de Brusselse Marollen had bekogeld met een molotovcocktail, is er gisteren rond 20.15 uur opnieuw zo'n projectiel naar het commissariaat gegooid.