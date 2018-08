Politieagent doodgeschoten in Spa

De 38-jarige agent werd zondagochtend omstreeks 02.00 uur doodgeschoten. Dat gebeurde in de avenue Reine Astrid in Spa, in de provincie Luik. Aanvankelijk was sprake dat dit gebeurd zou zijn bij een verkeerscontrole. Maar bij Binnenlandse Zaken klinkt het dat de agenten waren opgeroepen voor een interventie naar aanleiding van een dispuut. Daarbij is een schot gelost. Aan boord van het voertuig van waaruit het dodelijke schot of meerdere schoten werden gelost, zaten drie mensen.

Een ziekenhuishelikopter werd opgeroepen en er werd nog tevergeefs geprobeerd de agent te reanimeren. In de avenue Reine Astrid is een veiligheidszone ingesteld en werd in afwachting van de komst van het parket de straat afgesloten. Intussen is een verdachte opgepakt. Het gaat om een Nederlander. De politie is nog op zoek naar één of meerdere andere daders.