Politie zat El Bakraoui heel dicht op de hielen

De Morgen kon de hand leggen op een samenvattend pv dat beschrijft hoe El Bakraoui in de zomer van 2015 vrienden op pad stuurde om 'zo veel mogelijk' laders voor kalasjnikovs te kopen. De speurders tapten zijn telefoon af, schaduwden hem en fotografeerden hem tijdens een ontmoeting met een koper.

Op 21 oktober 2015 volgde een huiszoeking. Wapens werden niet gevonden, dus volgde geen aanhouding. Op zijn laptop troffen de speurders wel veel 'oproepen tot jihad' en 'foto's van gekende terroristen'.

Uit een ander pv blijkt dat een collega van de sectie terrorisme die op de hoogte werd gebracht, signaleert dat de betrokkene 'een zekere graad van radicalisering' heeft. Maar verder gebeurt er niets.

Waarom gingen niet alle alarmbellen af? 'Het was in die dagen niet uitzonderlijk dat mensen die wij beschouwden als "klassieke criminelen" dweepten met IS', zegt een bron bij de cel terrorisme. Hij wijst erop dat er in die periode 120 mensen werden gearresteerd vanwege mogeljke IS-sympathieën.