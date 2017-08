Politie hield 43 drugdealers aan tijdens twee weekends Tomorrowland

Van 20 tot 23 juli en van 27 tot 30 juli zakten in totaal zo'n 400.000 personen uit alle hoeken van de wereld af naar het festival. 'Als we een algemeen beeld schetsen van het hele festival, durven we zeggen dat het om een mooie en vrijwel incidentloze editie gaat', evalueren politie en parket deze dertiende editie.

In totaal zijn 31 bestuurlijke aanhoudingen verricht, voornamelijk voor openbare dronkenschap of openbare ordeverstoring. Er werden ook 22 illegale taxi's in beslag genomen. 'Daarnaast zijn er 57 personen gerechtelijk aangehouden. 43 van deze aanhoudingen zijn druggerelateerd (dealers), soms met grote hoeveelheden bij zich', klinkt het.

'451 personen werden aangetroffen met gebruikershoeveelheden drugs, waarbij een onmiddellijke minnelijke schikking werd getroffen.' Voor hen zat het festival er meteen op, want door nultolerantie neemt de organisatie meteen het toegangsbandje af.

Er werden tot slot ook 350 diefstallen genoteerd. Politie en parket spreken van een laag aantal incidenten door een 'aangenaam publiek' en een 'vlotte samenwerking tussen federale en lokale politiediensten, het parket, de brandweer en medische diensten, de gemeentes en de organisator'.