Politie gaat criminaliteit via data voorspellen

'Veel politiediensten hebben ons laten weten dat ze behoefte hebben aan zulke tools voor "predictive policing"', zegt Guy Theyskens, de woordvoerder van de federale politie, donderdag in De Tijd. 'Bijvoorbeeld om beter te kunnen inschatten in welke gebieden er op welk moment meer risico is op woninginbraken.'

De lokale politie van Antwerpen zou al onder het volgende stadsbestuur kunnen beginnen met predictive policing. 'We hebben sinds 2015 onderzoek laten uitvoeren door de faculteit veiligheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen en het departement Criminologie van de UGent', zegt Willem Migom, de woordvoerder van de lokale politie van Antwerpen.

Voor de hele politie zullen systemen voor predictive policing worden ingebouwd in het nieuwe computersysteem iPolice, dat voor 2020 gepland is. Dat zal de data van alle politiediensten samenbrengen in een cloud. Op basis van die data kunnen algoritmes worden ontwikkeld om aan predictive policing te doen.