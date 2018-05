Politie en justitie moeten holebi's beter beschermen

In het nieuwe actieplan wil Demir met de hulp van haar bevoegde collega's politie en gerecht extra alert maken én extra mogelijkheden geven in de strijd tegen homo- en transfobie. ' Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg vrijdag.

Want die zijn, in open of verdoken vorm, helaas nog altijd aanwezig in onze maatschappij.' In 2016 opende het gelijkekansencentrum Unia 104 dossiers, een serieuze stijging tegenover de jaren daarvoor.

Concreet krijgen politieagenten onder meer extra opleiding over de problematiek. Er komt ook een nationaal contactpunt voor misdrijven, en discriminatie van transseksuelen wordt zwaarder bestraft. Justitie zal ook onderzoeken waarom aangegeven haatmisdrijven zo vaak geseponeerd worden.

Demir focust niet alleen in op repressie, maar zet ook in op de aanvaarding van holebi's door alle lagen van de bevolking.

'Uit onderzoek blijkt dat vooral moslimjongeren het daar soms moeilijk mee hebben', zegt de N-VA-staats­secretaris. 'Er is dus nog veel nood aan toelichting en sensibilisering.'