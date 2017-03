Politicoloog Johan Ackaert: 'Ofwel trekken we de lonen van lokale politici omhoog, ofwel aanvaarden we zitpenningen'

Zouden we niet eens uitzoeken hoeveel vergelijkbare mandaten opleveren in de ons omringende landen, en wat de totale uitgaven zijn? Het kan ons iets leren over de performantie van onze politici. (Roger Bouvrie, Tienen)

Johan Ackaert: Op zich is dit een terechte vraag. Maar soms gaat de publieke opinie voorbij aan het feit dat het hoge aantal politieke mandaten in ons land gekoppeld is aan onze specifieke politieke structuur. We zijn een gefederaliseerd land, en daarnaast steunt ons kiessysteem op evenredigheid: alle politieke partijen moeten voldoende vertegenwoordigd zijn. Daarom heb je een 'kritische massa' aan mandaten nodig. Op het lokale niveau zou je het aantal mandaten wel kunnen beperken door gemeentes te laten fuseren.

