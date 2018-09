Politicoloog Dave Sinardet: 'Schild & Vrienden potentieel risico voor N-VA'

De onthullingen over de ultrarechtse groepering Schild & Vrienden kunnen een impact hebben op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Met name voor N-VA is er een 'potentieel risico' dat gematigde centrumrechtse kiezers afhaken, zegt VUB-politoloog Dave Sinardet.