Politici kunnen ongestraft loze beloftes blijven doen

"De wet moest per se worden gestemd en niemand wou zich er tegen kanten, maar nu zitten we ermee", aldus De Coninck, voorzitter van de parlementaire werkgroep die zich over het vraagstuk buigt. Het probleem is dat het Planbureau niet de mankracht heeft om de partijprogramma's door te rekenen.

In Nederland, waar het doorrekenen van de programma's al langer gebeurt, is daarvoor 90 man personeel beschikbaar. België voorziet momenteel acht mensen die de voorstellen van - in het slechtste geval - 70 partijen moeten doorlichten. Want niet enkel partijen die in het parlement zitten, maar ook niet-verkozen partijen kunnen hun programma aan het Planbureau bezorgen. "Als de wet blijft zoals die nu is, moeten we 30 à 40 mensen bijkrijgen", zegt een topman van het Planbureau.

De instelling blijft het werk verderzetten, maar ziet politiek weinig bewegen. "We gaan nu ook weer niet alle landsmiddelen ter beschikking stellen voor iets dat politiek bijzonder weinig resultaat heeft", zegt Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen. Ook De Coninck heeft haar twijfels. Sp.a-Kamerlid Karin Temmerman blijft wel 100 procent achter het voornemen staan.