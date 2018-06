Pol Van Den Driessche (N-VA): 'De volgende Brugse burgemeester zal geen geld hebben'

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2012, was hij al even kopman voor de N-VA. Tot hij, vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, het lijsttrekkerschap moest doorgeven aan Ann Soete. Nog geen twee jaar later begon hij aan een comeback: als lijstduwer bij de federale verkiezingen haalde hij in 2014 22.458 voorkeurstemmen. En nu mag hij opnieuw de Brugse lijst aanvoeren - zij het na veel getouwtrek en de exit van zijn voorgangster. Het enige wat Van Den Driessche nu nog wil, is het stadhuis veroveren. Minstens als schepen, liefst als burgemeester.

