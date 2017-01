Pol Van Den Driessche: 'Ik heb leren leven met de vlek die op mij kleeft'

Eigenlijk wil Pol Van Den Driessche helemaal niet meer herinnerd worden aan het verleden, laat staan dat hij erover wil praten. Tegelijk weet hij dat er nog altijd geen ontkomen aan is: zeker in de media blijft 'de affaire' op de achtergrond sluimeren. In 2012 pakte Humo uit met de getuigenissen van een aantal vrouwen die, meestal in de jaren negentig, door Pol Van Den Driessche waren lastiggevallen. Op dat moment was Van Den Driessche de kandidaat-burgemeester van Brugge voor de N-VA. Uiteindelijk zag hij geen andere uitweg dan zich terug te trekken. Straks dingt hij opnieuw naar die sjerp, met het risico dat het oude debat opnieuw oplaait. Van Den Driessche zelf wil de zaak afsluiten: 'Dus zal ik nog één keer op het verleden terugkomen', zegt hij. 'Wie wil weten wat ik ervan vind, zal dit interview in Knack moeten lezen.'

...