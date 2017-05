Poetin en Macron willen 'samenwerken' tegen terreur

De twee staatshoofden hadden eerder gesprekken gevoerd over diverse thema's als Syrië, Oekraïne, Libië en Noord-Korea. Volgens Macron bestaan er "meningsverschillen" tussen beiden, maar onvoldoende om niet 'on speaking terms' te zijn.

De absolute prioriteit, aldus Macron, is "samen het terrorisme bevechten", in de eerste plaats de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat begint met het opstellen van een "gezamenlijke werkgroep". De samenwerking geldt ook voor Syrië. Over die kwestie maakte de nieuwbakken Franse president duidelijk dat het gebruik van chemische wapens "door eender welke partij" voor Frankrijk een rode lijn is. Bij een chemische aanval zal Frankrijk onmiddellijk riposteren, waarschuwde hij.

Ook in de kwestie Oekraïne willen de twee landen samenwerken om het vredesakkoord van Minsk uitgevoerd te krijgen. Voor naleving daarvan ligt vooral Kiev dwars. De Oekraïnegesprekken in het 'Normandië-formaat' (Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland) moeten "zo snel mogelijk hervat" worden, vindt Macron.

Minder eensgezindheid was er over de veronderstelde Russische inmenging in verkiezingscampagnes in de Westerse democratieën. Macron vond het aldus terecht dat hij de Russische media RT en Sputnik van zijn verkiezingscampagne had geweerd, want beide "zijn propagandazenders". Poetin vond het dan weer geen probleem dat hij in de aanloop naar de strijd om het Elysée FN-leidster Marine Le Pen in het Kremlin had ontvangen.

Die ontmoeting had geen enkele invloed op de stembusgang, aldus de Russische president, die Le Pens "opkomen voor nationale identiteiten in Europa" best wel kan smaken. Ook de aantijgingen van Russische hacking lachte Poetin weg.

Macron hamerde, tot slot, ook op Russische naleving van de rechten van homoseksuelen. Hij baseerde zich daarvoor op verhalen over vervolging van homo's in de Kaukasische republiek Tsjetsjenië. Poetin, aldus Macron, "heeft me verzekerd alle mogelijke initiatieven te hebben genomen om de volledige waarheid over de activiteiten van de plaatselijke overheden (in Grozny, nvdr) te achterhalen".