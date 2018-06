Plofkraken: Lommelse SP.A-schepen opgepakt, burgemeester 'zwaar geschokt'

Burgemeester van Lommel Peter Vanvelthoven (SP.A) en de Lommelse schepenen reageren 'zwaar geschokt' op de berichten over de Lommelse schepen Anick Berghmans, die door de gerechtelijke politie is opgepakt in verband met de recente plofkraken.

In afwachting van verdere berichtgeving van het gerecht wordt de schepen op non-actief geplaatst.

'De feiten zijn bijzonder zwaarwichtig en de mogelijke betrokkenheid van een lid van het schepencollege is onaanvaardbaar', klinkt het in een reactie aan Belga.

De bevoegdheden van Anick Berghmans (SP.A) worden overgenomen door eerste schepen Kris Verduyckt, die deze bevoegdheden in het verleden al heeft uitgeoefend.

Volgens Het Belang van Limburg zou de politie achter het huis van de schepen een Audi met Nederlandse nummerplaat gevonden hebben, verborgen onder een zeil. Die wagen zou gebruikt zijn bij minstens een van de plofkraken die onlangs in ons land gepleegd werden.

Ook een vriend van Berghmans zou ondertussen opgepakt zijn.

Hoe de politie op het spoor van de schepen is gekomen en wat haar uitleg is voor de verdachte auto die achter haar huis stond, is nog onduidelijk.

De ­onderzoeksrechter moet woensdagochtend beslissen of ze wordt aangehouden. Anick Berghmans is sinds 2015 schepen voor SP.A in Lommel. Ze verwierf de voorbije jaren enige nationale bekendheid als deelnemer aan het realityprogramma Big Brother en als zangeres bij de Ketnet-band.