Plofkraken: burgemeester 'zwaar geschokt', Berghmans voorlopig op non-actief

Schepen Anick Berghmans werd dinsdag samen met haar partner Y.B aan hun woning opgepakt. Bij Anick Berghmans is achter haar huis een Audi onder een zeil gevonden, net een voertuig dat door de plofkraakbende gebruikt werd bij de recente feiten.

Ondertussen heeft de onderzoeksrechter in Hasselt zowel Berghmans als Y.B. vrijgelaten na verhoor.

Y.B. en Anick Berghmans hadden bij wijze van spreken een knipperlichtrelatie. De twintiger woont nog bij zijn ouders. Op de ochtend van de arrestatie zat hij toevallig in het huis van Anick. 'Cliënt heeft van in het begin zijn betrokkenheid ontkend en dat is nu gebleken. Toen de politie bij haar binnenviel, zat hij in haar woning voetbal te kijken', aldus zijn advocaat Stijn Mertens.

Y. B. is gekend voor drugsfeiten en hij had probatiemaatregelen opgelegd gekregen, maar die voorwaarden leefde hij niet na. Die zaak is bij het Antwerpse hof van beroep hangende. Dat is woensdag uit welingelichte bron vernomen.

Fysiek niet in staat om verhoord te worden

Toen de politie Anick Berghmans dinsdagochtend uit haar bed haalde, was ze blijkbaar fysiek niet in staat om verhoord te worden. De vriend is daarom eerst ondervraagd door de speurders. Nadat Y.B. woensdag vrijgelaten was door de onderzoeksrechter, moest Berghmans nog een tweede keer bij de onderzoeksrechter verschijnen om het een en het ander uit te leggen.

Burgemeester van Lommel Peter Vanvelthoven (SP.A) en de Lommelse schepenen reageren 'zwaar geschokt' op de berichten.

In afwachting van verdere berichtgeving van het gerecht wordt de schepen op non-actief geplaatst. 'De feiten zijn bijzonder zwaarwichtig en de mogelijke betrokkenheid van een lid van het schepencollege is onaanvaardbaar', klinkt het in een reactie aan Belga.

De bevoegdheden van Berghmans worden overgenomen door eerste schepen Kris Verduyckt, die deze bevoegdheden in het verleden al heeft uitgeoefend.

'We hebben hiervoor gewaarschuwd'

De oppositie werd nog niet op de hoogte gesteld dat Berghmans op non-actief geplaatst zou worden. Oppositiepartij CD&V steunt die beslissing van het schepencollege. 'We stellen voor om zolang de procedure loopt, de schepen op non-actief te houden', zegt Tim Van Werde, voorzitter van de Lommelse CD&V-afdeling. 'Laat het gerecht zijn werk doen en dan wordt het wel duidelijk wat de volgende stap zou zijn wat de toekomst van de schepen betreft.'

N-VA stelde naar eigen zeggen het functioneren van Berghmans al meermaals in vraag. 'Dat de burgemeester en schepenen zwaar geschokt zijn, verschiet ik van, want ze kennen de voorgeschiedenis', zegt N-VA-fractieleider in de gemeenteraad Karel Wieërs. 'Dit is een vervolgverhaal, want dit is niet het eerste feit van haar en haar vriend. We hebben hiervoor gewaarschuwd, maar dat werd altijd weggelachen door het bestuur en dit is het resultaat.'

Anick Berghmans is sinds 2015 schepen voor SP.A in Lommel. Ze verwierf de voorbije jaren enige nationale bekendheid als deelnemer aan het realityprogramma Big Brother en als zangeres bij de Ketnet-band.