Plannen opsluiten migrantengezinnen: Francken verdedigt zich tegen Raad van Europa

Dat laat hij donderdag weten op Twitter.

Mijatovic liet zich in een brief aan Francken kritisch uit over de plannen van de regering om families met kinderen die illegaal in ons land zijn, onder te brengen in wooneenheden binnen het gesloten terugkeercentrum 127bis in Steenokkerzeel, zij het enkel als laatste uitweg en voor korte duur. "Kinderen mogen nooit opgesloten worden wegens hun migratiestatus, of die van hun ouders", klaagde de mensenrechtencommissaris aan.

'Men heeft mij laten weten dat de nieuwe gesloten units voor gezinnen met kinderen in de buurt van de luchthaven van Zaventem af zijn, en dat families er in de zeer nabije toekomst opgesloten kunnen worden. Kinderen mogen nooit opgesloten worden wegens hun migratiestatus, of die van hun ouders', zegt ze.

De mensenrechtencommissaris wijst er ook op dat de regeling ingaat tegen het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dat zegt dat minderjarigen als laatste redmiddel opgesloten kunnen worden in het kader van jeugdcriminaliteit, maar dat is niet van toepassing in geval van migratie, stelt Mijatovic.

De brief werd verstuurd op 5 juni.

Francken stuurde woensdag zijn antwoord naar Mijatovic, zo laat de staatssecretaris donderdagochtend weten op Twitter. Daarin bevestigt hij dat de betrokken wooneenheden in de zomer van 2018 in gebruik zullen worden genomen. "Deze eenheden zijn bestemd om families onder te brengen die illegaal op het Belgische grondgebied verblijven en manifest weigeren om terug te keren naar hun land van herkomst, en slechts nadat alle binnenlandse procedures zijn uitgeput."

De plaatsing van families in de wooneenheden komt er pas aan het einde van een "uitgebreid watervalsysteem" met "een hele reeks aan alernatieven".

Daarnaast hamert Francken erop dat families met kinderen onder de Belgische wetgeving bovendien alleen "voor een korte periode en in een omgeving aangepast aan hun noden" kunnen worden vastgehouden. "Bij het nemen van een dergelijke beslissing wordt altijd rekening gehouden met de belangen van het kind", zegt de N-VA'er.

Hij benadrukt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet gekant is tegen de detentie van kinderen als de maatregel conform het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gebeurt. Tot slot wijst de staatssecretaris erop dat ook "andere lidstaten van de EU families met kinderen die illegaal in het land verbijven, van hun vrijheid beroven".

Het is niet de eerste keer dat de Raad van Europa Francken over dit onderwerp op de vingers tikt. Mijatovic' voorganger schreef de staatssecretaris eind 2016 al een brief waarin hij Francken aanspoorde zijn beslissing te heroverwegen.

Ook binnen de Kamer veroorzaken de gesloten woonunits in 127bis nog debat. Oppositiepartijen Groen, PS en Ecolo willen een verbod op het opsluiten van minderjarige vreemdelingen, maar de meerderheid verwerpt dat. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken organiseert binnenkort wel hoorzittingen over het onderwerp, en de leden brengen op 22 juni een bezoek aan de nieuwe wooneenheden.