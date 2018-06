Planckendael: 'Leeuwin kwam te dicht in de buurt van bezoekers'

Een leeuwin die uit haar kooi was kunnen ontsnappen, ging op wandel en werd uiteindelijk gedood. Volgens Planckendael was dat de enige juiste beslissing omdat er anders mensen in gevaar kwamen.

Hoe de tweejarige leeuwin Rani vanmorgen kon ontsnappen, moet nog worden onderzocht. 'We vermoeden dat het om een menselijke fout gaat, dat de kooi niet goed werd afgesloten', zegt directeur Veiligheid KDMA Peter Van den Eynde. 'We gaan geen uitspraken doen voor we de feiten kennen. Er is alleszins geen gat in de omheining van het hok.' De verzorgers merkten dat het dier was ontsnapt en meteen werd het noodplan opgestart.

De directie van Planckendael reageert aangeslagen op de gebeurtenissen. 'Dat telefoontje krijgen is je ergste nachtmerrie. We zijn een dier verloren, gelukkig vielen er geen menselijke slachtoffers.'

Het Snelle Respons Team Antwerpen en de lokale politie Mechelen-Willebroek kwamen meteen ter plaatse en hebben drie uur lang geprobeerd het dier te compartimenteren, terug naar haar hok te drijven en te verdoven. Plots kwam ze in de buurt van een treinwagon die in het park staat als recreatief element. In die wagon zaten vier bezoekers. Toen ze op minder dan tien meter van hen naderde, werd ze neergeschoten en dodelijk geraakt.

'Het was een onafwendbare beslissing', vult burgemeester Bart Somers (Open Vld) aan. 'Nu gaan we rustig uitzoeken hoe ze ontsnapt is en wat we extra moeten doen om dit in de toekomst te vermijden. Iedereen is heel aangeslagen.'

Het dierenpark opende kort na de middag opnieuw de deuren. Iedereen mocht gratis naar binnen. Op een normale donderdag zijn er zo'n 4.000 bezoekers, donderdag kwamen slechts een 250-tal mensen langs.

Weyts vraagt onderzoek

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) vindt het doden van de ontsnapte leeuw in Planckendael 'verschrikkelijk en onuitlegbaar'. Hij vindt dat er een onderzoek moet komen naar de beslissing van de politie om het dier te doden.

'Ik snap dat het een moeilijke afweging is van de veiligheidsrisico's, maar ik begrijp niet waarom er niet meerdere pogingen zijn ondernomen om het dier te verdoven', zegt Weyts aan persagentschap Belga. 'Het was een beslissing van de politie en de politie alleen om het dier te doden. Wat mij betreft spreekt het voor zich dat niet alleen de ontsnapping onderzocht moet worden maar evenzeer de beslissing tot het doden van het dier'.

'Wansmakelijk dat parallel met Mawda getrokken wordt'

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) vindt het wansmakelijk dat er een parallel wordt getrokken tussen de reactie op de dood van een leeuw in Planckendael en die op het overlijden van de tweejarige Mawda na een politie-achtervolging.

Ben Weyts noemde het doden van de ontsnapte leeuw in Planckendael eerder op de dag 'verschrikkelijk en onuitlegbaar'. Hij vindt dat er een onderzoek moet komen naar de beslissing van de politie om het dier te doden.

Op de sociale media werd daarna de parallel getrokken met de reactie van N-VA op de achtervolging nabij Bergen, die eindigde met het overlijden van het tweejarige meisje door een politiekogel. De partij zou daar volgens critici erg koel op hebben gereageerd. 'Blijkbaar roept een neergeschoten leeuw meer woede op dan een neergeschoten kind', stelt CD&V-parlemenstlid Orry Van de Wauwer op Twitter.

'Het ene leed kan niet tegen het andere worden afgewogen', antwoordt Weyts. 'Het is toch niet omdat er groot menselijk leed bestaat, dat je niets mag zeggen over dierenleed?'