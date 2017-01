Pieter De Crem: 'Ik verhuis niet naar Gent'

Na het plotse vertrek van Sarah Claerhout in oktober zit de Gentse CD&V zonder lijsttrekker, dus komen de kopstukken van andere Oost-Vlaamse gemeenten in het vizier. Vlaams minister Joke Schauvliege liet eind vorig jaar al weten een verhuis niet te zien zitten.

Ook Pieter De Crem, titelvoerend burgemeester van Aalter, gaat geregeld over de tongen. "Wie de lijst zal trekken in Gent, daar wordt eerstdaags een beslissing over genomen", zei De Crem zondag bij VTM. "Maar ik weet wel al wie het niet zal zijn. Ik zal de lijst voor de verkiezingen in Aalter trekken en niet verhuizen naar Gent."

De Gentse afdeling heeft volgens de staatssecretaris "krachtige mensen" in huis. "We zullen die naar voor schuiven om een puik resultaat neer te zetten", aldus de CD&V'er.

We moeten de zaken een beetje dedramatiseren, we mogen er geen karikatuur van maken", dat zegt staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) over de Amerikaanse president Donald Trump. De Crem roept in VTM Nieuws op om samen te werken. "Zou het niet beter zijn om met Europa, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten samen te werken voor het beste, in plaats van te praten over Amerika of Europa eerst?"

