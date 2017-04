Pieter De Crem (CD&V) gelooft niet in Europese islam

Pieter De Crem geeft toe dat CD&V de indruk wekt dat de partij naar rechts helt als het over identiteit en migratie gaat. "We werden in de linkse hoek geduwd, waar we niet thuishoren. Maar er is een correctie gekomen", zegt de staatssecretaris in een interview met De Standaard.

"De doffe klankkleur die we de voorbije twee jaar ten onrechte in onze communicatie hadden, is bijgesteld. Onze boodschap is ten gronde niet veranderd, sociaaleconomisch niet, maar ook niet op het vlak van normen en waarden. Maar er was een onderbelichting. Die correctie is er gekomen, en dat was nodig", verduidelijkt De Crem.

Identiteit

De CD&V'er verwijst daarbij naar de komende gemeenteraadsverkiezingen, waardoor zijn partij zich scherper wil profileren: "Men had het gevoel dat Europa de buitengrenzen niet meer onder controle had. Dat de openbare orde niet gegarandeerd werd. Terwijl dat een kerntaak is."

Volgens De Crem is het identiteitsdebat voor christendemocraten in ieder geval erg belangrijk. Hij betreurt dan ook niet dat zijn partijgenoot Hendrik Bogaert de dubbele nationaliteit openlijk ter discussie heeft gesteld na het Turks referendum. Uit dat referendum bleek dat ruim driekwart van de Turkse Belgen 'ja' heeft gestemd, wat betekent dat een ruime meerderheid instemt met het plan van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om grondwetswijzigingen door te voeren.

"Het standpunt van CD&V is altijd al geweest dat het logisch zou zijn als er maar één nationaliteit is. Alleen is het nu in de communicatie duidelijk naar voor gebracht. Het resultaat van het referendum heeft ook vele vragen doen rijzen. Je krijgt dan moeilijk uitgelegd dat de dubbele nationaliteit in Duitsland niet bestaat", zegt De Crem.

'Islamkritisch, niet islamofoob'

Over de integratie van de islam in Europa laat de staatssecretaris zich vrij duidelijk uit in het interview met De Standaard: "Wat men ook mag zeggen, het lijkt me nog altijd enorm moeilijk om de islam te laten sporen met de westerse waarden zoals de gelijkheid van mannen en vrouwen, de vrijheid van godsdienst, enzovoort. Ik geloof niet in een Europese islam."

De Crem noemt zichzelf islamkritisch, 'wat niet hetzelfde is als islamofoob'. Maar over het slagen van een geïntegreerde islam is hij sceptisch."Ik zie alleen maar negatieve tekenen. Je ziet de terreuraanslagen, je ziet dat mensen van een ander geloof de lucht worden ingeblazen, dat het salafisme oprukt en dat de derde generatie allochtonen zich moeilijk integreert".