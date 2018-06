Pieter De Crem: 'Als je de belastingbetaler op kosten wil jagen, moet je voor de Rafale kiezen'

Pieter De Crem ontvangt ons vrijdagmiddag in het provinciale CD&V-hoofdkwartier in Gent, nabij het Sint-Pietersstation. Het is een pand met geschiedenis: in 1984 hebben de Cellules Communistes Combattantes (CCC) hier een bom laten ontploffen - premier Wilfried Martens (CVP) was toen nog een Gentenaar, en de communistische terreurorganisatie wilde blijkbaar een punt maken. Meer dan dertig jaar later blijft terreur een hot topic, zelfs meer dan toen. De Koude Oorlog is al lang voorbij, maar de wereld is er niet veiliger op geworden. En voor het eerst sinds lang dreigen er ook weer wereldwijde handelsoorlogen.

...