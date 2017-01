Philippe De Backer wordt lijsttrekker Open Vld in Antwerpen

Dat heeft de staatssecretaris voor de Noordzee, Privacy en Bestrijding van Sociale Fraude zelf bekendgemaakt via Twitter. "Het partijbestuur van Open Vld Antwerpen heeft me zonet unaniem aangeduid als lijsttrekker", aldus Philippe De Backer. "Trots en nederig aanvaard ik die opdracht."

Het partijbestuur van @OvldAntwerpen heeft me zonet unaniem aangeduid als lijsttrekker. Trots en nederig aanvaard ik die opdracht #Antwerpen pic.twitter.com/GhxkTvpgxt -- Philippe De Backer (@debackerphil) January 24, 2017

De 38-jarige De Backer neemt het in Antwerpen op tegen onder meer huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA) en vicepremier Kris Peeters (CD&V). Momenteel zit Open Vld er in de meerderheid met N-VA en CD&V.

Ook Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Peter Mertens (PVDA) zijn al zo goed als zeker Antwerps lijsttrekker voor hun partij, bij sp.a en Groen is de situatie nog niet duidelijk.

Van lijstduwer naar lijsttrekker

Voor hij in mei vorig jaar staatssecretaris werd, was Philippe De Backer vooral bekend als Europees parlementslid, een functie die hij sinds 2011 uitoefende. De Backer groeide op in Kapellen en was daar ook al gemeenteraadslid, maar verhuisde enkele jaren geleden naar Antwerpen. In 2012 was hij nog een van de lijstduwers, nu speelt Open Vld hem dus uit als absoluut kopstuk. De Backer volgt op dat vlak voormalig minister Annemie Turtelboom op.