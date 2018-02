Philippe De Backer (Open VLD): 'Leraren moeten echt wat meer kleurenblind worden'

Philippe De Backer is staatssecretaris in de regering-Michel. Voor Open VLD trekt hij de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Maar hoe is hij als mens? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 10 minuten en 44 seconden nodig.